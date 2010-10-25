-SAMAST'IN DOSYASI ÇOCUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Ogün Samast'ın, dosyasının ayrılarak İstanbul nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 15. duruşmaya, tutuklu sanıklar Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile tutuksuz sanık Ahmet İskender katıldı. Duruşmada Dink ailesi üyeleri de hazır bulundu. Duruşmada, Ogün Samast'ın avukatı Levent Yıldırım'ın müvekkilinin dosyasının ayrılarak Çocuk Mahkemesine gönderilmesi yönündeki talebini değerlendiren mahkeme heyeti, Samast'ın dosyasının ayrılarak İstanbul nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.