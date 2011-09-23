Samast mahkemeye gelmek istemiyormuş

T24 - Hrant Dink'in katili Ogün Samast, cinayet nedeniyle verilen 22 yıl 10 aylık cezasıya tepki olarak, terör örgütü üyesi olmak suçundan devam eden davanın duruşmasına katılmadı. Samast'ın avukatları, reddi hakim talebinde bulundu.

Hrant Dink’i “tasarlayarak öldürmek" suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast’ın “terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ogün Samast’ın duruşmaya “kendi isteğiyle" getirilmediği belirtildi.



“Karara tepki için gelmemiş olabilir"



Çağlayan Adliyesi'ndeki 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Ogün Samast getirilmezken , taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Celal Ünal, cezaevi idaresiyle telefon görüşmesi yapıldığını ve Samast’ın kendi isteği üzerine getirilmediğinin belirtildiğini kaydetti. Samast’ın avukatı Levent Yıldırım ise Samast’ın duruşmaya gelmemesiyle ilgili olarak “Müvekkilim dava sürecinde heyete saygısızlık yapmamış ve bildiklerini açık olarak anlatmıştır. Ama müvekkilime 22 yıl 10 ay ceza verilmiş ve indirim uygulanmamış, en üst sınırdan ceza verilmiştir. Bu karara tepki olarak gelmemiş olabilir" diye konuştu.



Avukattan reddi hakim talebi



Duruşmada Samast’ın avukatı Levent Yıldırım, müvekkili hakkında “adam öldürmek ve “ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hakkında karar veren heyetin çekilmesi, çekilmemesi durumunda ise reddi hakim talebinde bulunduğunu belirterek 2 sayfalık dilekçesini mahkemeye sundu. Yıldırım , “Olayda tasarlama bulunmadığı halde tasarlayarak adam öldürmeye ilişkin hüküm uygulanmış, 5 seneye yakın bir zamandır tutuklu olan müvekkilimin tutukluluk süresi ve Çocuk Koruma Kanunu hiç dikkate alınmadan tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle heyetinizin dosyadan çekinmesine, çekilmez ise heyetinizin reddini talep ediyoruz" dedi.



Talep üst mahkemeye gidecek



Talep için duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Ünal, hakimlerden Nuran Yalınbaş’ın mahkemedeki yetkisinin kaldırılıp başka bir mahkemede görev almaya başladığını diğer üye hakim İsmet Gülbiçim’in ise izinde olduğu, bugünkü heyet içerisinde yer almadığını belirtti. Başkan Ünal, kendisi hakkında ve hakim İsmet Gülbiçim hakkındaki çekilme talebi, çekilmeme halinde reddi hakim talebine karşı yazılı görüşleri dosyaya konulduktan sonra talebin incelenmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Tutuklu sanık Ogün Samast’ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

