'Samast' ismi marka oldu!

T24

Marka nerede kullanılacak?

Radikal'de yer alan habere göre, Türk Patent Enstitüsü, patent başvurusu onaylayınca, "Samast" artık marka oldu. Peki marka nerelerde kullanılacak? Samast ailesi, TPE'ye yaptığı başvuruda, Samast markasının eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, kültür hizmetleri, dergi, kitap yayımlama hizmetleri için kullanılacağını bildirdi.Hrant Dink'in katil zanlısı olduğu gerekçesiyle dört yıldır yargılanan Ogün Samast’ın ailsei ilginç bir başvuru yaptı. Ogün Samast'ın yakın akrabası olan ve bilgi iletişim teknolojileri alanındaki şirketiyle hizmet veren Orhan Samast, cinayetin ardından Samast isminin medyada fazlaca yer alması üzerine harekete geçti. Ailenin onayıyla Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru Patent Enstitüsü tarafından da onaylandı.Orhan Samast, Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuruda, Samast isminin kullanılacağı mal ve hizmet listesini de sundu. Listede, Eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri yer aldı. Listeye, dergi, kitap, gazete yayımlama hizmetleri, film, televizyon ve radyo programları, haber muhabirliği, fotoğrafçılık hizmetleri de dahil edildi. Samast markası ayrıca bilimsel inceleme ve araştırma hizmetleri için de kullanılacak.