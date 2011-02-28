-SAMAST ÇOCUK MAHKEMESİNDE İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili davada dosyası ayrılan tutuklu sanık Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması için adliyeye getirildi. Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Gülhane'deki çocuk mahkemelerinin bulunduğu adliye binasına saat 11.00 sıralarında getirilen Samast, jandarma görevlilerince duruşmanın yapılacağı binaya alındı. Duruşma nedeniyle sabah saatlerinden itibaren adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın 25 Ekim 2010'daki duruşmasında, tutuklu sanık Ogün Samast'ın suç tarihinde 17 yaşında olduğu gerekçesiyle 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca dosyası ayrılarak ''görevsizlik kararı'' ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Samast'ın ''Hrant Dink'i öldürme'' suçlamasıyla, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, sanığın ''terör örgütüne üye olma'' ve ''ruhsatsız silah taşıma'' suçlamalarıyla da 8,5 yıl ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.