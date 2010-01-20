Samast cinayetten önce izleniyormuş

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu tartışma programı "Tarafsız Bölge"de (19 Ocak 2009) Dink ailesinin avukatı Bahri Belen tarafından açıklanan belge, eski Trabzon Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tarafından mahkemeye gönderilmiş. Belgede "Ogün Samast'ı İstanbul'a geldiğinde arkadaşları karşıladı" yazıyor.Belen program sırasında, şu açıklamayı yaptı:"İddianamede ve bu davanın belgeleri içinde olmayan bir şeyi, bir önceki duruşma öncesi dosyaya gönderilen bir belge, ki bunu eski Trabzon Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan kişinin imzasıyla geldi, hiç bugüne kadar yok, dosyada görmedik yani. Diyor ki Ogün Samast'ı İstanbul'a geldiğinde arkadaşları karşıladı."Belen'in bahsettiği isim, kısa bir süre önce Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan alınan ve göreve iade için dava açan Ramazan Akyürek.Kullanılan ifadelere göre, ya Ogün Samast cinayetten 2 gün önce polis tarafından izleniyordu ya da tetikçiyi karşılayanlar konusunda cinayetten sonra alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan belgede bu önemli ayrıntı atlandı.Dönemin Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen "Gizli" ibareli yazının son kısmında şu tespitler yer alıyor:"Bahse konu şahsı (Hrant Dink) öldüren Ogün Samast isimli şahsı İstanbul'a geldiğinde otogarda karşılayan Orhan Özbaş, Turan Meral, Kaan Gerçek isimli şahısların sorgulama işlemlerine başlandığı, suikastte kullanılan mermileri temin eden Salih Hacısalihoğlu isimli şahsın tutuklanıp ilimiz (İstanbul) özel tip cezaevine konulduğunu, Trabzon ilinde yakalanan Coşkun Iğcı isimli şahsın yakalanarak ilimize (İstanbul) gönderildiği ve ilimiz cumhuriyet başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 31-01-2007 tarihinde TEM şube müdürlüğümüze gelerek bilgi vermek istemesi üzerine bilgi alma tutanağı yapıldığı..."