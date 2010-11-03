Samast 31 Aralık'ta serbest bırakılabilir

T24 - Tutukluluk sürelerini en fazla üç yıl olarak düzenleyen değişikten Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast da yararlanacak. Değişiklik 31 Aralık 2010’da yürürlüğe girecek



Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, yürürlük ve uygulama şekline ilişkin yasa, 23 Mart 2005’de kabul edildi. Yasanın tutukluluk sürelerin düzenleyen maddesinin ise 31 Aralık 2010'da yürürlüğe girmesi benimsendi.



Değişikliğe göre ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmeyen suçlarda en fazla tutukluluk süresi 1,5 yıl, ağır ceza mahkemelerin görev alanındaki suçlarda ise en fazla 3 yıl olarak düzenleniyor. Böylelikle sanıklar hakkında hüküm verilmeden uzun tutukluluk süresine son verilmesi ve tutuksuz yargılanmaları amaçlanıyor.



31 Aralık 2010’da ‘’Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir’’ hükmü de yürürlüğe girecek.



Gazeteport’un haberine göre bu hükümden 2007 Ocak ayında tutuklanan, Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ın da yararlanabileceği belirtiliyor. Samast’ın ‘’Taş atan çocuklar yasası’’ kapsamında davası Çocuk Mahkemesine devredildi. Üç yıl 9 aydır tutuklu bulunan Samast’ın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla tahliyesi gündeme gelebilecek.



Yasa, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise, tutukluluk süresini, en çok iki yıl olarak düzenleniyor ve bu süre, zorunlu hallerde üç yıla kadar uzatılabiliyor. Bu madde hükmünden de ilk etapta, Ergenekon davası tutukluları Ergün Poyraz, Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Doğu Perinçek yararlanabilecek. 2011 Eylül ayından itibaren de Tuncay Özkan 3 yılı tamamlayacak.



Ancak CMK’nın 252’inci maddesi, Özel yetkili mahkemelerin görev alanındaki bazı suçlar için tutukluluk süresinin iki kat olarak uygulanacağı hükmünü getiriyor. Bu madde bazı Ergenekon sanıklarının 3 yıl tutukluluklarını tamamlasalar bile tahliyelerine engel oluşturuyor.



Ergenekon davasında Ergün Poyraz 27 Temmuz 2007'de, Veli Küçük 22 Ocak 2008'de, Muzaffer Tekin 15 Haziran 2007'de, Doğu Perinçek 21 Mart 2008'de,Tuncay Özkan 23 Eylül 2008'de, Mehmet Haberal 17 Nisan 2009'da, Levent Göktaş 7 Ocak 2009'da, Serdar Öztürk 7 Haziran 2009'da tutuklandı. Gazeteci Mustafa Balbay ise 1 Temmuz 2008'de tutuklandı, 5 Temmuz'da serbest bırakıldı. 6 Mart 2009'da tekrar tutuklandı.





