Samast, 28 Şubat'ta 'çocuk mahkemesinde'

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikasti sanığı Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde 28 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki duruşmada 22 Temmuz 2010’da yürürlüğe giren “Terörle Mücadele Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6008 sayılı kanun"un 8. maddesinin, özel yetkili mahkemelerin görev alanını belirleyen CMK’nın 250. maddesine bir fıkra eklediğini belirtmişti.

Kanundaki “Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde yargılanamazlar ve bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar bakımından uygulanmaz" hükmünün göz önüne alındığını ifade eden mahkeme, 1990 doğumlu olan Samast’ın suç tarihinde 17 yaşında olduğunu hatırlatmıştı.

Samast için “Mahkememizde yargılanamayacağı açıktır" diyen mahkeme, Samast ile ilgili dosyanın ayrılarak İstanbul Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine Samast’ın dosyası İstanbul Çocuk Mahkemesi’ne gönderilmişti. Dosyanın gönderildiği İstanbul 2. Çocuk Ağır Mahkemesi, Samast’ın davası için duruşma gününü belirledi. Samast, 28 Şubat 2011’de çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



Davaya da bugün devam edildi

Bu arada Dink'in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması da bugün yapılıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Erhan Tuncel getirildi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ve eşi, gazeteciler Oral Çalışlar, Ali Bayramoğlu ve Yıldırım Türker ile Paris ve Brüksel barolarından avukatlar da izliyor.

Davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanlığına atanan Rüstem Eryılmaz ise Dink davasına ilk kez başkanlık yapıyor.



Beşiktaş'ta protesto gösterisi...

Bugünkü duruşma öncesinde Beşiktaş'ta toplanan bir grup, protesto gösterisi yaptı. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan ve ellerinde "Dört Yıldır Yüzleri Yürekleri Yok" yazılı pankart taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak, Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına bir açıklama yapan Yavuz Bingöl, Hrant Dink cinayetinin dört yıldır yeterli şekilde soruşturulmadığını öne sürerek, "Hükümetin bu cinayetin sahiden aydınlatılması için parmağını oynatmaya niyeti yok" dedi.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve öldürülen Savcı Doğan Öz'ün eşi Sezen Öz'ün de aralarında bulunduğu grup, daha sonra sloganlar eşliğinde duruşmanın yapılacağı Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önüne geldi. Gruptan bazıları, duruşmayı izlemek üzere adliye binasına girdi. Diğerleri ise bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.