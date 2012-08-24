Samaras: Nefes almaya ihtiyacımız var

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'daki ekonomik kriz ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda biraraya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Antonis Samaras, ülkesindeki ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için nefes almaya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Samaras, ekonomik büyümenin sağlanması için yeniden güven kazanmaları gerektiğini söyledi.

Angela Merkel de Yunanistan'ın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Yunanistan'a yapılacak yardımlar konusunda hızlı bir şekilde karar verilmemesi ve Troyka'nın raporunun beklenilmesi gerektiğini ifade etti.