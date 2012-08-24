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Dünya

Samaras: Nefes almaya ihtiyacımız var

Yunanistan Başbakanı Samaras ve Almanya Başbakanı Merkel biraraya geldi. Samaras, ülkesinin nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyledi

24 Ağustos 2012 18:10

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras  ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'daki ekonomik kriz ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda biraraya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Antonis Samaras, ülkesindeki ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için nefes almaya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Samaras, ekonomik büyümenin sağlanması için yeniden güven kazanmaları gerektiğini söyledi.

Angela Merkel de Yunanistan'ın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Yunanistan'a yapılacak yardımlar konusunda hızlı bir şekilde karar verilmemesi ve Troyka'nın raporunun beklenilmesi gerektiğini ifade etti.

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SamarasMerkelYunanistanalmanyakrizsuriye

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