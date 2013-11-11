Samaras hükümeti güvenoyu almayı başardı

Muhalefetin hakkında gensoru önergesi verdiği Antonis Samaras liderliğindeki hükümet, parlamentodan güvenoyu almayı başardı. Pazar gecesi yapılan oylamaya 300 milletvekilinden 294'ü katıldı. 124 milletvekili koalisyon hükümet aleyhine oy verirken 153 milletvekili ise lehte oy kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre parlamentoda koalisyon hükümeti aleyhine gensoru önergesi veren anamuhalefetteki sol koalisyon Syriza, hükümeti otoriter yönetim ve ekonomik krizi körüklemekle itham ediyor. Gensoruya ilişkin tartışmalar sırasında Atina'daki parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi hükümetin tasarruf önlemlerini protesto etti.

Sert tartışmalar

Parlamentodaki oylama öncesinde gensoru üzerine yapılan tartışmalar sert atışmalara sahne oldu. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Syriza'yı ve liderleri Alexis Tsipras'ı her reformu önlemeye çalışmakla suçladı. Samaras, muhalif Tsipras'ın hükümeti devirecek "bir halk ayaklanması" arzusunda olduğunu ileri sürdü.

Alexis Tsipras ise yaptığı konuşmada, verdikleri gensoru önergesi ile ekonomik felaketin ve demokrasiden sapmanın önüne geçmek amacında olduklarını söyledi. Tsipras, Samaras liderliğindeki koalisyon hükümetinin tasarruf önlemleri ile topluma zarar verdiğini, bu kapsamda maaşların yeniden düşürüleceğini, bazı hastane ve üniversitelerin kapatılacağını vurguladı. Sol muhalefet hükümetin otoriter yönetim sergilediğini de ileri sürüyor. Polis, tasarruf önlemleri nedeniyle kapatılan Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu (ERT) binasında beş aydır işgal eylemi düzenleyen göstericilere Cuma günü sert bir şekilde müdahala etmişti.