T24 LogoT24 Logo
Dünya

Samaras hükümeti güvenoyu almayı başardı

Yunanistan'da Samaras liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentoda güven tazeledi. Hakkında gensoru verilen hükümet için 300 milletvekilinden 153'ü lehte oy kullandı

11 Kasım 2013 18:52

Muhalefetin hakkında gensoru önergesi verdiği Antonis Samaras liderliğindeki hükümet, parlamentodan güvenoyu almayı başardı. Pazar gecesi yapılan oylamaya 300 milletvekilinden 294'ü katıldı. 124 milletvekili koalisyon hükümet aleyhine oy verirken 153 milletvekili ise lehte oy kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre parlamentoda koalisyon hükümeti aleyhine gensoru önergesi veren anamuhalefetteki sol koalisyon Syriza, hükümeti otoriter yönetim ve ekonomik krizi körüklemekle itham ediyor. Gensoruya ilişkin tartışmalar sırasında Atina'daki parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi hükümetin tasarruf önlemlerini protesto etti.

 

Sert tartışmalar

 

Parlamentodaki oylama öncesinde gensoru üzerine yapılan tartışmalar sert atışmalara sahne oldu. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Syriza'yı ve liderleri Alexis Tsipras'ı her reformu önlemeye çalışmakla suçladı. Samaras, muhalif Tsipras'ın hükümeti devirecek "bir halk ayaklanması" arzusunda olduğunu ileri sürdü.

Alexis Tsipras ise yaptığı konuşmada, verdikleri gensoru önergesi ile ekonomik felaketin ve demokrasiden sapmanın önüne geçmek amacında olduklarını söyledi. Tsipras, Samaras liderliğindeki koalisyon hükümetinin tasarruf önlemleri ile topluma zarar verdiğini, bu kapsamda maaşların yeniden düşürüleceğini, bazı hastane ve üniversitelerin kapatılacağını vurguladı. Sol muhalefet hükümetin otoriter yönetim sergilediğini de ileri sürüyor. Polis, tasarruf önlemleri nedeniyle kapatılan Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu (ERT) binasında beş aydır işgal eylemi düzenleyen göstericilere Cuma günü sert bir şekilde müdahala etmişti.

ETİKETLER

yunanistangüvenoyuantonis samarasalexis tsiprassyrizaertkemer sıkmaotoriter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24