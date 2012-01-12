-Samanyolu'nun gerçek rengi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Astronomlar, Dünya'nın da içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinin (gökada) tam olarak rengini belirledi. Amerikalı astronomlar, 219. Amerikan Astronomi Vakfı toplantısında yaptıkları sunumda, Dünya'ya ev sahipliği yapan galaksinin dışardan nasıl göründüğünü bulmaya çalıştıklarını belirterek, Dünya'nın Samanyolu'nun içinde olmasından dolayı bunun zor bir iş olduğunun altını çizdi. Diğer galaksilerin yıldızlarıyla karşılaştırınca elde ettikleri sonucun pek şaşırtıcı olmadığını ve Samanyolu'nun ''beyaz'' renkli olduğunu belirten gökbilimciler ancak bunun sıradan bir beyaz değil, ''güneş doğduktan bir saat sonraki veya batmadan önce yağan bahar karı'' renginde olduğunu kaydetti. Astronomlar için galaksinin renginin aslında en önemli parametrelerden biri olduğunu belirten Pittsburgh Üniversitesi'nden Jeffrey Newman, ''Rengi bize basitçe galaksideki yıldızların yaşını anlatır, yıldızların ne kadar süre önce oluştuğunu, bugün mü yoksa milyarlarca ve milyarlarca yıl önce mi oluştuklarını gösterir'' diye konuştu. Bu arada, Amerikan Astronomi Vakfı'ndan sunulan bir başka araştırmada da gökyüzünde parlayan her yıldızın en az bir gezegeni olduğu tespit edildi. Çekimsel mikrolens adı verilen bir teknik kullanılarak yapılan araştırmaya göre, Samanyolu'nda Dünya ölçülerinde 10 milyar civarında gezegen bulunuyor ve bilimadamları şimdiye dek daha milyarlarcasının bulunduğunu gösteren bir miktar dış gezegen (güneş sistemi dışındaki gezegen) keşfetti.