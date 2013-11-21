Samanyolu'ndan 28 Şubat dizisi

Gülen Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Samanyolu TV'nin yeni dizisinde 28 Şubat mağdurlarının hikayesi anlatılacak. Yeni sezon dizileri ardı ardına yayına girerken daha önce de siyasi temalı dizilere yer veren STV bu kez 28 Şubat sürecini ekrana taşıyacak.

Tek Türkiye, Şubat Soğuğu, Şefkat Tepe gibi tartışmalı dizileriyle dikkat çeken Samanyolu TV, Ergenekon ve Kürt sorunundan sonra bu kez 28 Şubat'a odaklanacak. STV'nin yeni sezonda ekrana süreceği dizide postmodern darbesinin arka planında yaşanmış olaylar konu alınacak.

Tanıtım fragmanınıda ikna odaları

'Ötesiz İnsanlar' adlı dizinin tanıtım fragmanında 28 Şubat sürecinin en çok eleştiri alan uygulamalarından olan ikna odaları öne çıktı. Başörtülü öğrencilerin yaşadıkları haksızlığın anlatıldığı fragmanda 28 Şubat mağdurlarının hikayesi vaddediliyor. Yapımcılığını Ömer Önder'in üstlendiği 'Ötesiz İnsanlar'ın başrollerinde Ali Seyidoğlu ve Nihan Şahin'in yer alırken ayrıca Kadir Tataş, Nazlı Yanılmaz ve Ergül Miray Şahin gibi oyuncular da dizide boy gösterecek.

Samanyolu TV'de yayınlanacak olan "Ötesiz İnsanlar" dizisinin fragmanı şöyle: