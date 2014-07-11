Samanyolu TV'nin iftar ve sahur programına belediyeden engel

Samanyolu TV’de ekranlara gelen iftar ve sahur programlarının çalışanları, zabıta ekipleri tarafından zorla çıkarıldı.



Samanyolu TV'de ekranlara gelen iftar ve sahur programlarının yapıldığı Üsküdar Selimiye Camii avlusuna gelen zabıta ekipleri, program çalışanlarını camiiden çıkardı.



Samanyolu TV ise program için izinlerinin olduğunu savunrak izin belgesini yayınladı. Zabıtanın, gerekçe olarak Vakıflar Müdürlüğü'nden izin alınmamış olduğunu belirten program ekibi; daha önce, senelerdir program ve çekim için Diyanet'ten izin alındığını ve Vakıflar Müdürlüğü'nden izin alınması gibi bir prosedürün de söz konusu olmadığını belirttiler.