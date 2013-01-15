T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samanyolu ekibine yapılan saldırı kınandı

Silivri MHP İlçe Başkanlığı önünde saldırıya uğrayan Samanyolu televizyonu ekibine meslek örgütlerinden destek geldi, saldırı kınandı

15 Ocak 2013 16:36

Samanyolu Haber muhabiri Mustafa Kurtaran ve kameraman Ali İhsan Yıldırım'ın MHP Silivri İlçe Başkanlığı önünde bir grup tarafından saldırıya uğramasına basın meslek örgütleri tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Basın Enstitüsü Derneği (IPI-Türkiye) ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) son dönemde gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekerek sorumluların yargılanmasını istedi.
 

TGC: Sorumlular cezalandırılsın

 

TGC, 2013'ün ilk ayında neredeyse her hafta basın mensuplarına yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

"Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkına hizmet etmektir. Kamuoyunu bilgilendirmek, gazetecilerin en önemli işlevidir. Ne yazık ki, Türkiye'deki güç odakları bu demokratik gerçeği yok saymak konusunda direniyor.

"Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların olağan hale gelmesinin basın özgürlüğü açısından bir utanç konusu olduğunu hatırlatıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

"Bu olayı halkın bilgi edinme hakkına yapılmış çirkin bir saldırı olarak niteliyor, olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz."
 

TFMD: Artan saldırılar kaygı verici

 

Medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına olan saldırılardaki artışı kaygı ile izlediklerini ifade eden TFMD "Mesleği fotoğraf çekmek, görüntü almak ve haber yapmak olan basın çalışanlarının susturulmaya çalışılmasını ve engellenmelerini asla kabul etmiyoruz" dedi.


IPI-Türkiye: Acilen çözülmeli

 

Basın Enstitüsü Derneği saldırıyı kınadığı açıklamasında "halkın haber alma hakkı çerçevesinde görev yapan medya mensuplarına özgür bir çalışma ortamı sağlanması için gerekli adımların acilen atılması ve önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

 

TGF: Haber alma hakkı için gazeteciler gerekli

 

TGF Başkanı Atilla Sertel de saldırıyı kınadığı basın açılamasında şunları söyledi:


"Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin rahat çalışabilmesi için gerekli önlemleri almalıdırlar. Gazeteciler dayak yemek için değil, haber yapmak için var. Bunu bir kez daha hatırlatmayı görev biliyor, saldırganlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz."
Samanyolu Haber muhabiri Mustafa Kurtaran ve kameraman Ali İhsan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri Cezaevinde eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ve MHP Milletvekili Engin Alan'ı ziyaretlerini izledikleri sırada, MHP Silivri İlçe Başkanlığı önünde saldırıya uğramıştı. (Bianet)

ETİKETLER

samanyolusaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24