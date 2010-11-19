-SAMANYOLU DIŞINDA DOĞMUŞ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - İlk kez Samanyolu galaksisi dışında doğmuş bir gezegenin keşfedildiği bildirildi. Bugüne kadar galaksimizde 500 kadar gezegen keşfedilmişti ancak bunun Samanyolu dışında doğmuş, keşfedilen ilk gezegen olduğu belirtiliyor. Jüpiter'den en az yüzde 25, Yerküre'den de 400 kat daha ağır olan gazdan oluşan gezegenin, daha sonra Samanyolu tarafından yutulan cüce bir galaksideki bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu belirtildi. HIP 13044b adı verilen, hidrojen ve helyumdan oluşan gezegenin, Dünya'dan 2 bin ışık yılı uzaktaki Helmi akımı olarak adlandırılan bir grup yıldızın ait olduğu güneş sisteminde yer aldığı kaydedildi. Gezegenin, sönmeye yüz tutmuş bir güneşin etrafında döndüğü belirlendi. 6 ila 9 milyar yıl önce, "galaktik yamyamlık" olarak adlandırılan bir olay neticesinde, Helmi'nin Samanyolu ile birleştiği veya onun tarafından yutulduğu, şu anda Samanyolu'nun Fornax olarak adlandırılan güney takımyıldızında bulunduğu belirtiliyor. Heidelberg'deki Max-Planck Astronomi Enstitüsü'nden Rainer Klemen, bu keşfin çok heyecan verici olduğunu söyledi. Şili'deki bir teleskopla keşfedilen gezegenle ilgili bulgular Science Express dergisinde yayımlandı.