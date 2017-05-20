Samandıra'daki spor alanı İsmailağa Cemaati için eğitim alanına dönüştürüldü

İstanbul Samandıra’da bulunan spor alanı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaati İsmailağa Cemaati için “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre teklif, CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Vakıf, yeni imar planları kesinleşmeden önce alanı duvarlarla çevirdi ve inşaatı bitirdi. CHP’li Meclis üyesi Servet Baylan, karara itiraz edeceklerini belirterek, “Eskiden FETÖ’ye kamu arazileri verilirdi. Artık AKP’ye yakın vakıflar için kamu alanları yok ediliyor” dedi.

Adım adım dönüştü

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun liderliğini yaptığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan Hiranur Vakfı, Sancaktepe, Samandıra mahallesinde 2006’da kuruldu. Vakıf Sancaktepe, Sevenler caddesi üzerindeki ‘Kapalı-Açık Semt Spor Alanı’nda kalan 3 bin 470 metrekarelik araziyi 2006 yılında satın aldı. Arazi, 2012 yılında ‘Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’na dönüştürüldü.

Şimdi, yüksek inşaat yoğunluğu ile arazinin ‘Özel Eğitim Alanı’na çevrilmesi isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne mayıs ayında gelen teklif raporda, bu isteğin ‘vakfa ait yapıların kalitesini arttırmayı ve yüksek kullanım oranına ulaşmasını’ amaçladığı belirtildi. Böylece, arazinin kamu yararına kullanımının arttırılacağı savunuldu. Ayrıca yapılacak binanın çatı katının ise inşaat yoğunluğuna dahil edilmemesi istendi. Bu talep yönetmeliğe aykırı olduğu için reddedildi. Kabul edilen teklifte inşaat yoğunluğu da düşürüldü. Ancak yeni imar planı değişikliğine göre alana artık yurt, pansiyon, okul veya kurs yapılabilecek.

‘Vakıf için özelleştirme’

CHP’li Meclis üyesi Servet Baylan, karara karşı dava açacaklarını belirterek, “Bölgenin spor alanına ihtiyacı vardı. Kamu yararı denilerek artık sadece belli vakıflara çalışılıyor. Kamu arazisi vakıf için özelleştirildi. Bu halkın çocukları nereye gidecek? Nerede spor yapıp oyun oynayacak? Yurttaş kollanmıyor. Vakıflar neden kollanıyor?” diye sordu.

Arazi dikenli tellerle çevrilmiş

Bölgeye gidildiğinde, alanın vakfa ait komşu binalarla birlikte iki metre duvarla çevrildiği görülüyor. Duvarın en üst kısmında ise dikenli teller yer alıyor. Araziye erişim sadece vakıf binasının girişinden mevcut. Alanda dört katlı bir binanın inşaatı çoktan bitmiş. İki katlı inşaat ise sürüyor. Ayrıca vakfa, Sancaktepe Belediyesi de ücretsiz servis aracı hizmeti sunuyor.