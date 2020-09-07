Samandağ Belediye Başkanı, belediye binasını satışa çıkardı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şu an kullanımda olan belediye binasını satışa çıkardı. Satışa gerekçe olarak yeni yapılan belediye binasına kaynak sağlamak gösterildi. 30'a yakın meslek odasının katıldığı toplantıda ise satış kararının geri çekilmesi istendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinin CHP’li belediye başkanı Refik Eryılmaz, belediyenin kullanımda olan ana hizmet binasını satışa çıkarttı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mevcut belediye binası çok eski olduğu için yeni belediye binası yapılıyor. Binanın satışa çıkarılmasına gerekçe; yeni belediye binasının yapımının tamamlanabilmesi için kaynak yaratma gösterildi. Şu anki belediye binası, merkezi yerde ve gayrimenkul değeri yüksek. İlçedeki sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler binanın satışına karşı çıkarak, söz konusu parsele, yeni bir belediye binası yapılmasını ya da halka açık yeşil alan, park yapılmasını istiyorlar.

Belediye binasının satışı için belediye meclisine önerge veren meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Aydın Duran satış için başkana yetki verilmesini isteyerek, “Yapımı süren belediye hizmet binasının tamamlanması gerekiyor. 6-7 milyon liralık iş, 10-11 milyon liraya çıktı. Daha fazla uzun süremezdi. Belediye Başkanımıza bu konuda yetki vermemiz gerek” dedi.

Yetki oy çokluğuyla meclisten geçti

Samandağ Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz cuma günü yapılan oylamayla 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’a satış yetkisi verildi. Meclis toplantısına başkanlık eden Başkan Yardımcısı Aydın Duran tarafından sunulan önerge şöyle:

“Mülkiyeti Belediyemize ait, tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 4019(849,32 m2), 4020 (994,80 m2), 4021 (1.016,25 m2), 4024 (825,81 m2) 479 (4271 m2), Alevışık Mahallesi 1193 (2.111,00 m2) ve Tomruksuyu Mahallesi 2190 (679,12 m2) sayılı parsellerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Arttırma Teklif Usulü’ne göre satışı için Belediye Encümeni’ne ve işleri yürütmek üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi…”

"Ya yeni bina yapılmalı ya da yeşil alan olmalı"

Bugün Bakkallar Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası’nın içinde olduğu 30’a yakın sivil toplum kuruluşu ve meslek odasının katılımıyla bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına katılan Tuncay Yılmaz, toplantıda belediye binasının satışına çoğunluğun karşı çıktığını ve buranın halka açık park yapılmasını istediğini belirtti.

Toplantıdan Belediye Meclisi’nde alınan kararın geri çekilmesi ve bina satışının durdurulması kararı çıktığını aktaran Yılmaz, “HDP olarak bu meselede her zaman halkın tarafında olacağız. Şu an satılmak istenen alan ya yeni belediye binası olmalı ya da halka açık park, yeşil alan olmalıdır. Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.