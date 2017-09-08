Saman zamlandı, çiftçinin yüzü güldü

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bu yıl verimli geçen hububat üretimi en çok samana etki etti. Mercimek samanının tonu 500 liradan 650 liraya, buğday samanının ise 150 liradan 250 liraya çıkarak son yılların en fazla fiyat artışı yaşandı, bazı çiftçiler kış aylarında fiyatın daha da artacağını düşünerek samanlarını satmıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Koordinatörü Cevat Delil, \"Piyasada samanımız var. Bingöl ve Muş\'ta kuraklık yaşanması bu yıl samanda fiyat artışı yaşanmasına neden oldu\"dedi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında son yıllarda bölgede yapılan sulama kanalları, sulama barajları gibi tarım arazilerini güçlendirme çalışmaları hububat üretiminde ciddi bir artış yaşattı. Yaklaşık 5.5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapılan Diyarbakır\'da, bu yıl hububat üretiminin verimli geçmesi, samana da yansıdı. Saman üretiminin artması fiyatının da artmasına neden olurken, mercimek samanının tonu 650 liraya, beyaz saman olarak bilinen buğday samanı ise 250 liraya satılıyor. Elazığ, Muş\'un yanı sıra Türkiye\'nin birçok iline Diyarbakır\'dan gönderilen saman, bu yıl çiftçilerin gelirine önemli bir katkı sağladı. Bazı çiftçiler, saman fiyatının kış aylarında daha çok artacağını düşünerek, şu an ellerindeki samanların satışını yapmıyor.

\"KURAKLIK YAŞANMASI SAMAN FİYATINI ARTIRDI\"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Koordinatörü Cevat Delil, Türkiye\'nin bu yıl saman ihtiyacının olmadığını dile getirerek, beklentilerin üzerinde bir verim alındığını söyledi. Delil, \"Piyasada samanımız var. Bu yıl mercimek samanının fiyatı 650 lira, buğday samanın fiyatı ise 250 lira olarak belirlendi. Bizim bölge çiftçimiz çok çömerttir. Saman üretimi yapmak isteyenlere kendi arazilerini ücretsiz tahsis ediyor. Bingöl ve Muş\'ta kuraklık yaşandığından dolayı bu yıl samanda fiyat artışı olmasına neden oldu. Çiftçilerimiz son yıllarda samanlarını balyalama sistemiyle satışa sunması da çok önemli bir gelişmedir. Balyalama sisteminin hayata geçmesiyle anız yangınlarında ciddi bir düşüş yaşanacağına inanıyoruz\"dedi.

SAMAN BALYA MAKİNASINA TALEP ARTTI

Diyarbakır\'ın en büyük tarım arazisine sahip Bismil İlçesi\'nde ekilen buğday, mercimek, arpa ve mısır tarlalarındaki samanlar tarladan toplanılarak, saman balya makinasıyla balyalanıp satışa sunuluyor. Samanın taşınması için son yıllarda kullanılmaya başlanılan saman balya makinası sayesinde çiftçiler daha az masrafla çok gelir elde ediyor. Bismil İlçesi\'ne bağlı Sarılar Köyü\'ndeki çiftçi Rahmi Sarı, bu yıl saman üretiminde memnun olduklarını ifade ederek, saman sayesinde yüzlerinin güldüğün söyledi. Diyarbakır\'da saman pahalı olması bu yıl yaşanan yağışlardan kaynaklandığını anlatan Sarılar, samana önemli bir talebin olduğunu, ellerindeki samanı şu an satmayı düşünmediklerini kaydetti.

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