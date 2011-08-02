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SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ ŞANLIURFA (A.A) 

02 Ağustos 2011 15:55

-SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ ŞANLIURFA (A.A) - 02.08.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Mehmet Cidan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman balyaları yüklü kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Cidan, yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti. Cesetler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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