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Saman deposunda korkutan yangın

İtfaiye ekipleri , yangının yakındaki akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba harcadı

04 Haziran 2017 23:54

İzmir’in Ödemiş İlçesi'nde, bir saman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, deponun bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 15 metre uzalıkta yürekleri ağza getirdi.f

Ödemiş- İzmir arayolu'nun 2'nci kilometresindeki Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka ve kardeşi Akın Aka'ya ait 600 ton saman bulunan depoda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Deponun üzerinden geçen yüksek gerilim hattının şelale yapması sonucu düşen kıvılcımın neden olduğu ileri sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

Çevredekilerin dumanları farkedip haber vermesi üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahele etti. Söndürme çalışmalarına Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde konuşlu Çevik Kuvvet Gurup Amirliği'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile Gaziemir, Bayındır, Tire'den gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

İtfaiye ekipleri , yangının yakındaki akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarfederken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya da çalışmaları yerinde izledi. Söndürme çalışmaları halen yoğun bir şekilde sürüyor.

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