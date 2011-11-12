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Dünya

Şam: "Karar kanun dışı ve anlaşmaya aykırı" ŞAM (A.A)

12 Kasım 2011 18:51

-Şam: "Karar kanun dışı ve anlaşmaya aykırı" ŞAM (A.A) - 12.11.2011 - Şam yönetimi, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya alma kararını,  "kanun dışı ve Arap Birliği ile yapılan anlaşmaya aykırı" olarak niteledi. Suriye'nin resmi Sana ajansının bildirdiğine göre, Şam'ın Arap Birliği nezdindeki Büyükelçisi Yusuf Ahmed, "Bu karar, ortak Arap girişiminin sonu anlamına geliyor ve Arap Birliği yönetiminin Amerikalılar ve Batılılar tarafından dikte edilen bir program izlediğini ispatlıyor" dedi. Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bugün bir araya getiren toplantıda, Suriye'nin üyeliği askıya alınıp, Şam yönetimine yaptırım uygulanması istenirken, Suriye muhalefetine "geçiş sürecini" konuşmak üzere Arap Birliği'nin Kahire'deki genel merkezine gelmesi çağrısı yapıldı.

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