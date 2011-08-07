-ŞAM YÖNETİMİ ÜZÜLDÜ ŞAM (A.A) - 07.08.2011 - Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Suriye ile ilgili açıklamasının, Şam yönetimince "üzüntüyle karşılandığı" bildirildi. Suriyeli bir yetkilinin resmi haber ajansı Sana'da yer alan açıklamasında, KİK ülkelerinin yaptıkları ortak açıklamada, "ülkenin egemenliği ile vatandaşların güvenliğini hedef alan silahlı gruplarla ilgili Suriye Devletinin takdim ettiği belgelerle, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ilan ettiği reformlar ve muhalefetin ulusal diyalog konusundaki olumsuz tavrının göz ardı edildiği" ifade edildi. Açıklamada KİK ülkelerine, "silahlı grupları kınamaları" çağrısı yapılırken, ilan edilen reformların uygulanması için Suriye yönetimine zaman tanınmasının gerektiği belirtildi. KİK ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ın dün yaptıkları ortak açıklamada, Suriye'de halka yönelik aşırı güç kullanılmasından büyük endişe duyulduğu belirtilirken, akan kanın durdurulması istenmişti.