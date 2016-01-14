Şam yönetimi 'barış görüşmeleri'ne katılacak muhaliflerin listesini istedi: Hayaletlerle görüşmek istemiyoruz!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin oybirliğiyle onayladığı Suriye'de siyasi çözüm için yol haritası uyarınca, 25 Ocak'ta Cenevre'de başlaması planlanan Birleşmiş Milletler nezdindeki Suriye barış görüşmelerini değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Bizimle müzakereye oturacak muhalif heyetin isim listesini talep ediyoruz. Çünkü heyetimiz Cenevre’de birkaç hayaletle görüşmek istemiyor” dedi.

Suriye halkının kendi geleceğini tayin edeceğini belirten Muallim, "Biz, hedeflerini güç kullanarak gerçekleştirmekte başarısız olan teröristlerin bunu siyasi müzakerelerle elde etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Görüşmelere kimlerin katılacağı tartışma konusu

Birleşmiş Milletler'de 18 Aralık'ta ortaklaşılan yol haritası uyarınca, Şam yönetimi ve 'muhalifler' arasındaki görüşmelerin ocak ayında başlamasına karar verilmişti. Görüşmelerin çerçevesi, yol haritasının açıklanmasının ardından üzerinde en çok tartışılan konulardan biri oldu. Şam yönetimiyle masaya oturacak 'muhalif' grupların hangileri olacağı konusunda ciddi tartışmalar yaşanırken, Suriye'nin kuzeyinde, Kürt grupların öncülüğünde kurulan, içinde Kürtler dışındaki farklı siyasi grupları da barındıran Suriye Demokratik Meclisi (SDM), Birleşmiş Milletler'e, barış görüşmelerine ayrı bir yapı olarak katılmak istediğini bildirdi.

Siyasi bir çözümü kabul ettiklerini açıklayan diğer 'muhalif 'gruplar ise özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği konusunun belirsiz olmasından şikayetçi ve kendilerinden çok fazla ödün istendiğini söylüyor. 18 Aralık'ta imzalanan çözüm haritasında, Ocak 2016'da başlayacak ateşkesle birlikte Suriye hükümeti ile muhalefet arasında müzakerelerin başlaması öngörülmüş ancak Suriyeli bazı muhalif gruplar, Riyad toplantısının ardından Beşar Esad ve yakın çevresinin geçiş döneminde hiçbir rollerinin olmamasında ısrarcı olduklarını açıklarken Esad, "militanları politik bir muhatap olarak görmediğini" söylemişti.

Suriye: Cenevre’de birkaç hayaletle görüşmek istemiyoruz

Resmi bir ziyaret için Hindistan’a giden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Yeni Delhi’de SANA haber ajansına verdiği demecinde Suriye hükümetinin müzakerelere hazır olduğunu belirtti ancak, “Biz Cenevre’deki müzakerelere katılmaya hazırız, Steffan De Mistura, Şam ziyaretinden oldukça memnun ayrıldı. Bizimle müzakereye oturacak muhalif heyetin isim listesini talep ediyoruz. Çünkü heyetimiz Cenevre’de birkaç hayaletle görüşmek istemiyor” dedi.

3 günlük Hindistan ziyaretinin başarılı geçtiğini belirten Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Hindistanlı yetkililer, Suriye hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Beşşar Esed’in tutumunu desteklediklerini söyledi. Hindistan, terörle mücadelede ve Suriye krizinin çözümünde etkin bir rol oynayabilir” diye konuştu.

"Suriye halkı kendi geleceğini tayin ediyor"

Türkiye ve Suudi Arabistan’ı terörist gruplara destek vererek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçlayan Muallim, terörist gruplara verilen desteğin kesilmesi halinde Suriye krizinin büyük bir bölümünün sona ereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Suriye halkı kendi geleceğini tayin ediyor. Biz, hedeflerini güç kullanarak gerçekleştirmekte başarısız olan teröristlerin bunu siyasi müzakerelerle elde etmesine izin vermeyeceğiz. Suriye halkı güçlüdür ve terörle mücadelesini sürdürerek sonunda onu mağlup edecektir” dedi.