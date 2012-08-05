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Dünya

'Şam yeniden kontrolümüz altında'

Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, bazı bölgeleri muhaliflerin kontrolüne geçen Şam'da kontrolün yeniden sağlandığı iddia edildi

05 Ağustos 2012 13:33

Suriyeli bir general, Şam'da muhalifler tarafından ele geçirilen bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.
 
Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, bazı bölgeleri muhaliflerin kontrolüne geçen Şam'da kontrolün yeniden sağlandığı iddia edildi.

Açıklamada ismini ve rütbesini gizleyen bir general tarafından yapıltı.

Ancak yönetim kanadından bu yönde bir açıklama yapılırken; Salihiye ve Rukneddin semtleri ağırlıklı olmak üzere kentten çatışma haberleri de gelmeye devam etti.


Toplu mezar bulundu


Şam'ın 'Yermük' bölgesinde ise bir toplu mezar bulundu. Yermük'ün Filistinliler'in yaoğun yaşadığ bir bölge olduğu kaydedildi.


İranlı hacılar serbest


Öte yandan Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye'de kaçırılan 48 İranlı hacının İranlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

İranlı hacılar, Şam'ın 30 kilometre dışındaki havaalanına giderken kaçırılmıştı.

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