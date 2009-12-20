Şam ve Beyrut arasında yeni bir sayfa

T24 - Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Medyadan Sorumlu Müsteşarı Buseyna Şaban, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri arasındaki görüşmenin dostane geçtiğini açıkladı.



Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin "dostane ve şeffaf" bir ortamda geçtiğini belirten Şaban, Esad ile Hariri'nin "Araplarla ilgili sorunlarda, bölgesel ve uluslararası platformlarda Suriye-Lübnan koordinasyonunun sürdürülmesi" yönünde fikir birliğine vardıklarını kaydetti.



Şaban, Esad ve Hariri'nin "Arapların meşru davalarını savunabilmeleri için Arap ülkeleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının önemi" konusunda da hem fikir olduklarını kaydetti.



'Buzlar eridi'



Esad-Hariri görüşmesinde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte "İsrail'in Arap topraklarını işgali nedeniyle Suriye ve Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı durumların da tartışıldığını" belirten Şaban, Suriye-Lübnan ilişkilerinin diğer Arap ülkelerini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.



Şaban, Hariri'nin ziyareti ile birlikte "iki ülke arasındaki buzların eridiğine" dikkati çekerek, Hariri'nin, Teşrin ve Halk Sarayı'nda (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) ağırlanmasının "protokolün kırılmasından ibaret" olduğunu kaydetti.



Şaban, Suriye-Lübnan sınırının belirlenmesinin de görüşme gündeminde yer aldığını belirterek, "Bu konuyla ilgili uygun bir zamanda ve uygun bir şekilde adımlar atılacak. İki ülke ziyaretlerinin yoğunlaşması ile birlikte kurumsal ilişkiler de geliştirilecek" dedi.



"İki ülke arasındaki sorunların giderildiğini söyleyebiliriz" diye konuşan Şaban, iki liderin Suriye-Lübnan arasındaki sorunların giderilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak tavır belirlediklerini kaydetti.

