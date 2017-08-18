Şam: Türkiye'yle mücadele edeceğiz

Türkiye ve ABD’nin topraklarındaki varlığına karşı koyacaklarını söylerek "Terörizmi nasıl yenilgiye uğrattıysak, ister ABD ister Türkiye olsun, topraklarımızdaki her tür gayrimeşru varlıkla da savaşacağız" diyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığını ‘yasadışı’ diye niteledi.

“Yabancı güçler politika değiştirdi”

Lübnan televizyonu El Mayadin’e konuşan Şaban, Suriye’de altı yıldır devam eden iç savaşın sona yaklaştığını söyledi. Şaban, Şam Uluslararası Fuarı’nın altı yıl sonra ilk kez düzenleniyor olmasını bu duruma kanıt göstererek, “Fuarın düzenlenmesi savaşın bittiği ve yeniden inşa sürecinin başında olduğumuz mesajını taşıyor” dedi. Şaban, ‘silahlı grupları destekleyen yabancı güçlerin politikalarını değiştirmesi sonucu savaşın sondan bir önceki aşamaya geldiğini’ belirtti.

“İster ABD, ister Türkiye olsun…”

Şaban sözü Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki varlığına getirerek şöyle devam etti:

“Terörizmi nasıl yenilgiye uğrattıysak, ister ABD ister Türkiye olsun, topraklarımızdaki her tür gayrimeşru varlıkla da savaşacağız. Doğru zamanda, doğru yolla ele alacağımız meydan okumalardan biri de bu.”

Suriye yönetimi, müttefikleri Rusya ve İran’ın da desteğiyle ülke nüfusunun çoğunun yaşadığı batı bölgelerinin büyük kısmında kontrolü yeniden sağlamış durumda. Suriye ordusu son günlerde, doğuda, Irak sınırında IŞİD kuşatması altında bulunan Deyrül Zor bölgesinde de ilerleme sağladı.