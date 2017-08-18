T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam: Türkiye'yle mücadele edeceğiz

“Doğru zamanda, doğru yolla ele alacağımız meydan okumalardan biri de bu”

18 Ağustos 2017 17:39

Türkiye ve ABD’nin topraklarındaki varlığına karşı koyacaklarını söylerek "Terörizmi nasıl yenilgiye uğrattıysak, ister ABD ister Türkiye olsun, topraklarımızdaki her tür gayrimeşru varlıkla da savaşacağız" diyen  Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığını ‘yasadışı’ diye niteledi.

 “Yabancı güçler politika değiştirdi”

Lübnan televizyonu El Mayadin’e konuşan Şaban, Suriye’de altı yıldır devam eden iç savaşın sona yaklaştığını söyledi. Şaban, Şam Uluslararası Fuarı’nın altı yıl sonra ilk kez düzenleniyor olmasını bu duruma kanıt göstererek, “Fuarın düzenlenmesi savaşın bittiği ve yeniden inşa sürecinin başında olduğumuz mesajını taşıyor” dedi. Şaban, ‘silahlı grupları destekleyen yabancı güçlerin politikalarını değiştirmesi sonucu savaşın sondan bir önceki aşamaya geldiğini’ belirtti.

 “İster ABD, ister Türkiye olsun…”

Şaban sözü Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki varlığına getirerek şöyle devam etti:

“Terörizmi nasıl yenilgiye uğrattıysak, ister ABD ister Türkiye olsun, topraklarımızdaki her tür gayrimeşru varlıkla da savaşacağız. Doğru zamanda, doğru yolla ele alacağımız meydan okumalardan biri de bu.”

Suriye yönetimi, müttefikleri Rusya ve İran’ın da desteğiyle ülke nüfusunun çoğunun yaşadığı batı bölgelerinin büyük kısmında kontrolü yeniden sağlamış durumda. Suriye ordusu son günlerde, doğuda, Irak sınırında IŞİD kuşatması altında bulunan Deyrül Zor bölgesinde de ilerleme sağladı. 

 

ETİKETLER

SuriyeDevlet BaşkanıBeşar EsaddanışmanBuseyna ŞabanABDTürkiyesavaşmücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24