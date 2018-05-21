Şam tamamen Esad'ın kontrolüne girdi

Terör örgütü IŞİD'in Suriye hükümetiyle yaptığı anlaşma sonucu Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan çıktı. Böylece Esad, 7 yıllık iç savaşın başından bu yana başkent Şam ve kırsalını ilk defa tümüyle ele geçirmiş oldu.

Öğle saatlerinde, IŞİD'li teröristleri ve rejimin kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy yola çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD'liler otobüslerle Humus Badiya'daki mensuplarının yanına tahliye edilmiş, siviller ise İdlib'e yola çıkmıştı.

İkinci konvoyun da kalan IŞİD mensuplarını tahliye etmesiyle Yermük Kampı tamamen rejimin kontrolüne girdi.

Bazı siviller evlerinden ayrılmayı reddetti

Kamp bölgesinde kalan 200-300 civarı sivilin gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk etmeyi reddettiği öğrenildi.

Yermük'ün de Esad'ın kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu.

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ele geçirmesinden önce bölgenin batı yarısını IŞİD doğu yarısını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Kampın kuzeyindeki bir kilometrekarelik alanı rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu.

Nisan ayı sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti.

Rejim ile IŞİD dün anlaşmaya varmıştı.