Şam, Suriye'deki orman yangınlarını çıkardıkları gerekçesiyle 24 kişiyi idam etti

T24 Dış Haberler

Suriye'de yönetim, "geçen seneki orman yangınlarını bilinçli şekilde başlattıkları gerekçesiyle" 24 kişiyi idam ettiklerini duyurdu.

Yangınlarla ilgili olarak 11 kişi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 18 yaşın altındaki 5 kişiye 10 ile 12 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kişilerin "terör faaliyeti" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada bu kişilerin 2020'nin sonbahar aylarında kıyı bölgelerindeki yangınları çıkardıklarını itiraf ettiği öne sürüldü.

İnsan hakları gruplarına göre 2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana binlerce kişi Beşar Esad hükümeti tarafından asıldı.

Geçen seneki yangınlara gerekçe olarak ülkede yaşanan normal üzeri sıcaklıklar gösterilmişti.