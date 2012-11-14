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Dünya

Şam, muhaliflerle Tahran'da buluşacak

Suriye'deki tüm tarafların katılımıyla 'ulusal diyalog' toplantısına ev sahiliği yapacağı bildirildi

14 Kasım 2012 00:00

İran'ın Suriyeli muhaliflerle Şam yönetiminin katılacağı 'ulusal diyalog' toplantısına ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'deki sorunların çözümü amacıyla Tahran'da, ''Şiddete Hayır, Demokrasiye Evet'' başlığıyla bir toplantı yapılacağını söyledi.
 
Abdullahiyan, ''Bu toplantı, Suriye'deki halklar, siyasi gruplar, azınlıklar, muhalifler ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gelecek hafta yapılacak'' dedi.
 
Tahran yönetimi, Suriye'deki tarafları müzakere masası etrafında toplamak için uzun süredir girişimde bulunuyordu.

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