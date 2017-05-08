Şam: Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesi meşru

Pazartesi günü Şam'da gazetecilere konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Suriye hükümetinin Astana'da varılan anlaşmaya uyacağını söyledi. Muallim ancak planın başarıya ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Bölgelerin nasıl denetleneceği konusunda ise Rusya'nın "garantör" olarak oynayacağı rolü olumlu bulduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler'in üstleneceği herhangi bir gözlemci rolünü ise reddedeceklerini açıkladı.

Muallim ayrıca muhaliflerin kendilerini "cihatçı" fraksiyonlardan ayırmaları gerektiğini ve ayrıldıkları bölgelerden özellikle, eskiden El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi olarak bilinen Fetih el Şam unsurlarını temizlemeye destek olmalarını istedi.

Muallim basın toplantısında ayrıca Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesini "meşru" bulduğunu kaydetti.

Son dönemde IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDK) bel kemiğini oluşturan YPG'ye verilen ABD desteği artmış, bu durum Türkiye'den büyük tepki çekmişti. Türkiye YPG'yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak görüyor ve ABD'nin bu gruba verdiği destekten dolayı rahatsızlıklarını sürekli dile getiriyor.

Muhalifler Şam'ı boşaltıyor

Bununla birlikte Suriyeli muhalifler ve aileleri bu sabah başkent Şam'ın Barzeh mahallesinden ayrılmaya başladı. Tahliyeler geçtiğimiz haftaki Astana görüşmelerinde Rusya, İran ve Türkiye'nin yaptığı anlaşma uyarınca yürürlüğe girdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre önümüzdeki beş gün boyunca 1500 kadar kişinin mahalleyi terk etmesi bekleniyor. Pazartesi sabahı mahallede toplanan muhalifler 40 otobüsle ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e taşınmaya başlandı.

Rusya, Türkiye ve İran öncülüğünde 4 Mayıs'ta Astana'da imzalanan mutabakat ülkede dört "çatışmasızlık bölgesi" kurulmasını öngörüyor. Bu bölgelerde hava saldırıları da dahil olmak üzere çatışmaların altı ay boyunca durdurulması hedefleniyor.

Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana 300 binden fazla insanın hayatı kaybetti. 20 milyondan fazla Suriyelinin de yaşadıkları yerleri terk ettikleri tahmin ediliyor.

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AFP/AP/ÇÖ/BD