T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Şam: Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesi meşru

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelenin "meşru" olduğunu söyledi

08 Mayıs 2017 20:02

Pazartesi günü Şam'da gazetecilere konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Suriye hükümetinin Astana'da varılan anlaşmaya uyacağını söyledi. Muallim ancak planın başarıya ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Bölgelerin nasıl denetleneceği konusunda ise Rusya'nın "garantör" olarak oynayacağı rolü olumlu bulduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler'in üstleneceği herhangi bir gözlemci rolünü ise reddedeceklerini açıkladı.

Muallim ayrıca muhaliflerin kendilerini "cihatçı" fraksiyonlardan ayırmaları gerektiğini ve ayrıldıkları bölgelerden özellikle, eskiden El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi olarak bilinen Fetih el Şam unsurlarını temizlemeye destek olmalarını istedi.

Muallim basın toplantısında ayrıca Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesini "meşru" bulduğunu kaydetti.

Son dönemde IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDK) bel kemiğini oluşturan YPG'ye verilen ABD desteği artmış, bu durum Türkiye'den büyük tepki çekmişti. Türkiye YPG'yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak görüyor ve ABD'nin bu gruba verdiği destekten dolayı rahatsızlıklarını sürekli dile getiriyor.

Muhalifler Şam'ı boşaltıyor

Bununla birlikte Suriyeli muhalifler ve aileleri bu sabah başkent Şam'ın Barzeh mahallesinden ayrılmaya başladı. Tahliyeler geçtiğimiz haftaki Astana görüşmelerinde Rusya, İran ve Türkiye'nin yaptığı anlaşma uyarınca yürürlüğe girdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre önümüzdeki beş gün boyunca 1500 kadar kişinin mahalleyi terk etmesi bekleniyor. Pazartesi sabahı mahallede toplanan muhalifler 40 otobüsle ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e taşınmaya başlandı.

Rusya, Türkiye ve İran öncülüğünde 4 Mayıs'ta Astana'da imzalanan mutabakat ülkede dört "çatışmasızlık bölgesi" kurulmasını öngörüyor. Bu bölgelerde hava saldırıları da dahil olmak üzere çatışmaların altı ay boyunca durdurulması hedefleniyor.

Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana 300 binden fazla insanın hayatı kaybetti. 20 milyondan fazla Suriyelinin de yaşadıkları yerleri terk ettikleri tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/ÇÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Suriyeli Kürtlerin IŞİDAstanaSuriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim SuriyeRusyaDışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler KaideNusra CephesiFetihKürtlerin IŞİDIŞİDSuriye Demokratik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24