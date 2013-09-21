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Dünya

Şam, kimyasal silah listesini iletti

Esad yönetimi, elindeki kimyasal silahların ayrıntılarını içeren listeyi, imha sürecini yürütecek örgüte iletti

21 Eylül 2013 11:23

Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılmasına yönelik anlaşmada ilk adım atıldı. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahların listesini, imha sürecini yönetecek 'Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne iletti.
 
Açıklamayı, ''Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'' yaptı.
 
Açıklamada, Suriye'nin elinde bulunan kimyasal silahların ayrıntılarını içeren bir listenin kendilerine sunulduğu belirtildi.
 
Ancak, liste Suriye'deki kimyasal silahların tümünü kapsamıyor.
 
Şam yönetiminin önümüzdeki günlerde örgüte daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.
 
Kilit önem taşıyan örgütün başında Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü bulunuyor.
 
ABD ile Rusya dışişleri bakanları, Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetim altına alınması ve imhası için geçen hafta Cenevre’de bir araya gelmişti.
 
3 gün süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada 6 maddelik bir plan üzerinde anlaşma sağlandığı bildirilmişti.
 
ABD’nin operasyon planlarını ertelemesine yol açan anlaşma ile Suriye'nin 2014'ün ortalarına kadar kimyasal silahtan arındırılması hedefleniyor.

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