'Şam ile Kürtler petrol için anlaştı' iddiası

Suriye hükümeti ile Kürtler arasında petrol paylaşımı konusunda birkaç ay önce bir antlaşma imzalandığı iddia ediliyor. İddiaya göre Kürtler, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Haseke'den çıkarılan ham petrolün üçte birini Suriye yönetiminin kontrolündeki Humus'a yolluyor.

Sputnik International'ın güvenilir olduğunu belirttiği kaynağa dayandırarak yaptığı habere göre, Suriyeli Kürtler Haseke'de SDG'nin kontrolünde bulunan Rimelan ve Cebse petrol sahalarından birkaç aydır her gün 50 bin varil petrol çıkarıyor. Bu petrolün üçte ikisi Haseke'de işlenirken, geri kalanı Humus’ta hükümetin işlettiği bir rafineriye gönderiliyor.

Rimelan’da savaştan önce 160 milyon varil ham petrol çıkarılırken bugün bu miktarın 38 bin varile düştüğü belirtilerek Kürtlerin, aslında Şam’a beyan edilenden daha fazla petrol çıkarıyor olabileceği de öne sürülen iddialar arasında.

Sputnik'e konuşan kaynağa göre, Suriye hükümeti ülkenin tüm topraklarını özgür hale getirmeye ve ülkenin tüm petrol rezervlerini kontrol etmeye hazırlanıyor. Ayrıca kaynak, Suriye’nin savaşla parçalanmış petrol sektörünün yeniden inşasında Rusya ile geniş çaplı bir işbirliği beklentilerinin bulunduğundan da bahsetti.