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Dünya

Şam henüz plana cevabını bildirmedi DUBAİ (A.A)

01 Kasım 2011 23:07

-Şam henüz plana cevabını bildirmedi DUBAİ (A.A) - 01.11.2011 - Arap Birliği, Suriye'de 7 aydır süren krize son vermeye yönelik plana ilişkin Şam yönetiminden cevap beklendiğini bildirdi. Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Ahmed Bin Helli, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada genel sekreterin, Suriye'ye sunulan çözüm planına ilişkin henüz resmi bir cevap almadığını belirtti. Helli, edindiği bilgiye göre, Suriye heyetinin resmi cevabını yarın Kahire'de Arap Birliği Konseyi'nin olağanüstü toplantısı sırasında vereceğini söyledi. Suriye devlet televizyonu, Suriye'deki durumla ilgili olarak Arap Birliği ile Suriye arasında nihai anlaşmaya varıldığını, resmi açıklamanın yarın Arap Birliği'nin merkezinin bulunduğu Kahire'de yapılacağını duyurmuştu.

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