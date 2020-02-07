Şam füzeleri yolcu uçağının yakınından geçti, 172 yolculu A320 Rus üssüne acil iniş yaptı

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İçinde 172 kişi bulunan bir Airbus A320 tipi yolcu uçağı, neredeyse Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra Rusya'nın kontrol ettiği bir hava üssüne acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Rusya devlet ajansı RIA'nın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre "Şam'ın bir İsrail saldırısına karşılık vermeye çalıştığı sırada hava savunma sistemi tarafından atılan füzeler yolcu uçağına isabet etmeye çok yaklaştı.

Sözcü yaptığı açıklamada İsrail'in saat sabah 2'de Suriye hava sahasını ihlal etmeden havadan Şam'ın banliyölerini vurduğunu da dile getirdi.

Uçak, ülkedeki iç savaş süresince Rusya tarafından kullanılan Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçağın hangi havayoluna ait olduğu ve rotası ile ilgili bir açıklama yapılmadı.