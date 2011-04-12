-ŞAM DEKLARASYONU: 200 KİŞİ ÖLDÜ AMMAN (A.A) - 12.04.2011 - Suriye'nin başlıca insan hakları hareketi Şam Deklarasyonu Grubu, bir aydan az süredir devam eden protestolarda 200 kişinin öldüğünü bildirdi. Grup, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne yolladığı mektupta, protestolarda yüzlerce kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin tutuklandığını da kaydetti. Şam Deklarasyonu Grubu, Arap Birliği'ni Suriye iktidarına siyasi, diplomatik ve ekonomik yaptırım getirmeye çağırdı. Suriye'deki rejime bağlı güçlerin kentleri kuşatmasına, sivilleri terörize etmesine rağmen protestolarda barış çağrıları yapıldığını kaydeden grup, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın son 11 yıldır yalnızca sözler verdiği, ama çözüm getirmediği belirtildi.