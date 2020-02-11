Şam'dan İdlib açıklaması: Suriye topraklarındaki herhangi bir Türk varlığını reddediyoruz

Suriye yönetimi, İdlib’de son günlerde tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. "Türkiye’nin topraklarımızdaki varlığını reddediyoruz" vurgusunun yer aldığı açıklamada, Suriye’nin egemenliğinin ihlal edildiği belirtilerek uluslararası hukukun uygulanması çağrısı yapıldı.

Dışişleri ve Gürbetçiler Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak bugün SANA’ya yaptığı açıklamada; Türkiye'yi 'Halep ve İdlib kırsallarında daha fazla kuvvet yerleştirip sivilleri ve bazı askeri noktaları hedef alarak Suriye topraklarına yönelik saldırganlığına devam etmekle' suçladı.

Kaynak; Suriye Arap Cumhuriyet’in, uluslararası kanuna ve Suriye’nin egemenliğine açık bir ihlal olan Suriye topraklarındaki herhangi bir Türk varlığını reddettiğini vurgularken İdlib’deki gerginliği azaltması ile ilgili Astana beyanları ve Soçi anlaşmalarına da uygun olmadığını belirtti. Kaynak; bunun, Recek "Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir anlaşmaya saygı duymadığını ve haydut bir rejim olarak davrandığını" belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Son olarak kaynak; "Suriye’nin uluslararası topluma, Türkiye'nin saldırgan davranışlarını ve Suriye ve Libya’daki terörizme verdiği sınırsız desteğini engellemek için gerekli pozisyonları almaya" çağrıda bulunduğunu belirtirken bu saldırıların terör örgütlerini canlandırmada başarılı olamayacağını ve Suriye Arap Ordusu'nun tüm Suriye topraklarını kurtarmaya ve bu terör örgütlerini tamamen yok etmeye kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.