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Dünya

Şam'da patlama: 13 kişi hayatını kaybetti

Bir askeri otobüsün yanında iki patlama meydana geldiği belirtildi

20 Ekim 2021 08:40

Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri otobüsün yakınında iki patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

 
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir kaynak, toplamda 3 bomba tespit edildiğini ancak yalnızca iki tanesinin patladığını söyledi.
 
Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi: "Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."

Ayrıntılar geliyor...

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