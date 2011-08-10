Şam büyükelçisi Hama'da incelemelerde bulunuyor

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Salı günü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede ele alınan adımların atılmaya başlandığı bildirildi. Ahmet Davutoğlu, öngörülen adımların ilki olan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un Hama ziyaretinin gerçekleştirildiğini anlatırken Hama'da tanklarla ağır silahların çekildiğini, Büyükelçi Önhon'un halkla temas kurduğunu, halkla birlikte namaz kıldığını kaydetti. Davutoğlu, sonraki önemli adımı oluşturan Türk ve yabancı medyanın Hama ve diğer kentlere girmesinin ise, bir iki gün içinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü de açıkladı.





Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı girişinde Suriye ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşar Eşad ile yaptığı 6.5 saatlık görüşmede atılacak adımların konuşulduğunu belirten Bakan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bugün sabah Büyükelçimiz Sayın Ömer Önhon, Hama'ya gitti. Oradan kendisiyle iki kez görüştüm, sabah ulaştığı anda ve daha sonra aşamalarda. Hama şehrindeki son duruma ilişkin bilgi aldım. Sayın Büyükelçimiz Hama Valisi ve diğer yetkililerle temas sonrasında halkla doğrudan temas etme imk'nını bulması önemliydi. Tek başına ve diplomatik heyetimiz ile birlikte Hama şehrinin hemen hemen tüm ara sokaklarını ve bütün çevreyi dolaştı, halkla temas etti, öğle namazı da Hama halkı ile birlikte kıldı."

Ömer Önhon'un verdiği ön bilgileri de aktaran Bakan "Hama kentinden tankların çekildiği teyit edildi" dedi. Belki yaşananların etkisiyle de henüz kentte yeterli bir hareketlilik olmadığını da anlatan Davutoğlu, "Ama Büyükelçimizin Hama'ya girmiş olması, buralarda bizzat gözlem yapmış olması önemli" dedi.

Davutoğlu, Esad ile görüşmesinde bu şehirlerin özellikle basına açılmasının taşıdığı önemini ifade ettiğini belirterek sadece Büyükelçi değil, bazı basın mensuplarının da Hama'ya girebilmiş olmasını "diğer olumlu bir gelişme" olarak niteledi.



Büyükelçi kapsamlı rapor yazacak



Büyükelçi Önhon'un ayrıca kapsamlı bir rapor yazacağını kaydeden Davutoğlu, bu rapor etrafında değerlendirmeler yapacaklarını bildirdi. Davutoğlu, aldıkları bilgilere göre, Hama'da tanklar ve ağır silahların çekildiğini, bazı kontrollerin olduğunu ancak çatışmaların olmadığını belirtikten sonra "gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu, Şam'da varılan ilke anlaşmasına göre de Türk ve uluslar arası medya mensuplarının bir iki gün içinde Hama'ya girmelerini de planladıklarını açıklarken yabancı medyanın Suriye'deki kentlere erişiminin taşıdığı öneme vurgu yaptı.

"Türkiye'nin pozisyonu, ilkesel bir pozisyondur" diyen Davutoğlu, "Komşu Suriye'nin geleceği, Suriye halkının talepleri bizim için önemlidir. Bunları takip edeceğiz. İnşallah Suriye istikrar ve huzur içinde demokrasiye dönüşünü tamamlayarak halkın iradesinin tecelli ettiği bir yapıya kavuşması için ellerimizden ne geliyorsa yapacağız" sözlerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, uluslar arası toplumun Suriye'deki durumu takip ettiğini, Şam'ın dönüşünde talepleri üzerine Almanya, Ürdün, Brezilya ve ABD olmak üzere birçok ülkenin meslektaşlarıyla görüşmeler yaptığını, Şam'daki temaslara ilgili detaylı bilgi aktardığını bugün de Arap Birliği Genel Sekreteri d'hil görüşmelerin yapacağını anlatırken "Gece nerdeyse sahura kadar telefon teatisinde bulundum" dedi.

Uluslararası toplumun Suriye'nin geleceğine ilişkin olarak katkı verici bir tutum takınması ve bu konudaki görüş farklılıkların giderilmesinin öneminin altını çizen Davutoğlu, uluslar arası toplumun Suriye konusunda "tek ses" haline gelmesini istedi. Davutoğlu, Suriye konusunda önümüzdeki dönemde daha olumlu gelişmelerin olması umudunu da dile getirdikten sonra şöyle devam etti:

"Ama önemli olan ziyaretimizin üzerinden nerdeyse 24 saat geçmeden beklediğimiz ilk adımın atılmış olması. Bundan sonraki adımları da İnşallah atarız. Özellikle Suriye ile birlikte el ele güzel bir geleceğe yürürüz. Hedefimiz budur. Burada, nihai referans noktamız Suriye halkının talepleri ve iradesi."

Ahmet Davutoğlu, soruların üzerine Türk ve yabancı medyanın Suriye'deki kentlere girmesini önemsediklerini belirterek "Sadece bugün değil, ondan sonra da herhangi bir olağanüstü olay yaşandığında doğrudan basının orada olması, en sağlıklı bilgilerle dünyayı bilgilendirmesi önem taşıyor. Bir kereliğine gidip dönmek değil" şeklendi konuştu. Davutoğlu "basının buralara ulaşmasının beklendiğimiz ikinci önemli adım" dedi ve bu adımın da gerçekleşmesi umudunu dile getirdi.

Yabancı bir gazetecinin sorusu üzerine Esad ile 6.5 saatlık görüşme sırasında her şey ele aldıklarını ifade eden Bakan, "Önemli olanın, halkın kalbinin kazanılmasıdır" ifadesine yer verdiği açıklamasında "Bir momentun sağlamamız lazım. Önemli olan netice" de dedi.



