T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI ŞAM (A.A)

25 Mart 2011 19:18

-ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI ŞAM (A.A) - 25.03.2011 - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarını, bu ülkede meydana gelen olaylarla ilgili olarak uyardı. Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan "Vatandaşlarımız için acil duyuru" başlıklı metinde, Suriye'de çeşitli toplumsal olaylar yaşandığı ve en şiddetli olayların Der'a kentinde meydana geldiği hatırlatıldı. Uyarıda Suriye'de yaşayan Türklerden, herhangi bir toplumsal olayın meydana geldiği mekanlarda bulunmamaları, bulundukları yerlerde olayların başlaması halindeyse en kısa sürede oradan ayrılmaları gerektiği belirtildi.  Duyuruda, Büyükelçiliğe 24 saat boyunca ulaşılabilecek iletişim bilgileri verildi. Suriye'de bir süredir devam eden olaylar nedeniyle Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ayrıca, Şam'da bulunan Türk öğrenci ve işadamları ile toplantı yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24