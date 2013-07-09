Şam, Birleşmiş Milletler ekibini davet etti

Suriye'de kimyasal silahlar olduğu iddiasını araştırmak için kurulan BM ekibi, Şam'a davet edildi. Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar Caferi, BM ekibinin başındaki Ake Sellstrom ile silahsızlanma bölüm şefi Angela Kane ile birlikte ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'a davet etti.

BM'den henüz yanıt gelmedi

BM davete henüz yanıt vermedi. Davet kabul edilirse BM ekibi Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve ulusal uzmanlarla görüşecek.

Ekip Suriye'de inceleme yapmak istedikleri tüm bölgelere koşulsuz erişim istiyor, aylardır devam eden uzlaşmazlık tam da bu noktadan kaynaklanıyor. Şam rejimi, ekibi Suriye'ye davet etti ama erişim bölgeleri konusunda bir uzlaşı yok.