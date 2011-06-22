Şam: Ankara tavrını gözden geçirdi

T24 - Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Ankara’nın ülkesindeki yaşananlar konusundaki tutumuna eleştiri geldi.



Son dönemde gelişen Şam-Ankara ilişkileri, Türkiye’nin Suriye’de yaşanan olaylara yönelik tavrı ve bu ülkeden gelen mülteci akını sonrasında gerildi.



Yaşanan gerilimin en somut ifadesi bugün Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim’den geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın dünkü konuşmasına dikkat çeken Muallim, Ankara’nın yaşanan olaylar konusunda tavrını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, Esad’ın konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sözlerini de “yeterli değil” diyerek eleştirdi.Abdullah Gül, Suriye liderinin vaatleri için "Yetmez ama evet" ifadesini kullanmıştı.



Mültecilerin dönmesi konusunda kendileriyle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Muallim, ülkesinin Türkiye ile iyi ilişkiler kurma çabasında olduğunu da sözlerine ekledi.





'DIŞ MÜDAHALE OLMAYACAK'



Suriye Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesine yönelik bir dış müdahale ya da ‘uçuşa yasak bölge’ uygulamasına izin vermeyeceklerini de belirtti. Muallim, yaşanan olaylarda ülkesinin İran ya da Hizbullah’tan destek aldığı iddialarını da yalanladı.





EL KAİDE SUÇLAMASI



Suriye televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında Muallim, yaşanan bazı şiddet olaylarının arkasında El Kaide'nin olabileceğini de iddia etti.







