Salzburg'tan UEFA'ya 'Fenerbahçe'nin Avrupa'da yeri yok' dilekçesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçındaki rakibi Avusturya ekibi Salzburg, UEFA'ya bir dilekçe sunarak "Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndan ceza aldı, Avrupa'da yeri yok" denildi.

Salzburg, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi UEFA'ya başvurdu.

Salzburg'un avukatı Cristian Flick, "Biz yasal olarak bir başvuru yaptık. Bunun şu anda bir geçerliliği yok. Bunu biliyoruz. Ancak Fenerbahçe tarafından Avrupa'dan elenir ve F.Bahçe ceza alırsa biz işimizi sağlama almış olacağız, yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız sadece kulübümüzün haklarını güvence altına almak" diye konuştu.

alzburg'un protesto yazısı için UEFA'dan açıklama gelmedi.