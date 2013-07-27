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Spor

Salzburg'tan UEFA'ya 'Fenerbahçe'nin Avrupa'da yeri yok' dilekçesi

Avusturya ekibinin başvurusunda, 'Fenerbahçe'nin Avrupa'da yeri yok. Disiplin ve Tahkim Kurulu'ndan ceza aldı' denildi

27 Temmuz 2013 15:23

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçındaki rakibi Avusturya ekibi Salzburg, UEFA'ya bir dilekçe sunarak "Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndan ceza aldı, Avrupa'da yeri yok" denildi.

Salzburg, Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi UEFA'ya başvurdu.

Salzburg'un avukatı Cristian Flick, "Biz yasal olarak bir başvuru yaptık. Bunun şu anda bir geçerliliği yok. Bunu biliyoruz. Ancak Fenerbahçe tarafından Avrupa'dan elenir ve F.Bahçe ceza alırsa biz işimizi sağlama almış olacağız, yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız sadece kulübümüzün haklarını güvence altına almak" diye konuştu.

alzburg'un protesto yazısı için UEFA'dan açıklama gelmedi.

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