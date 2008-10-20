Salzburg Konsolosluğu'na saldırı 'güvenlik zafiyeti'nden

Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu'na kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteyli ile düzenlenen saldırının "güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı" bildirildi.



Başkonsolos Nesrin Bayazıt, cumartesi günü binanın birinci katına düzenlenen molotof kokteylli saldırının planlı olduğunun anlaşıldığını belirterek, başkonsolosluğun bir odasının kullanılamaz durumda olduğunu ve içindeki bilgisayar, telefon, daktilo, yazıcı gibi teknik cihazların tümüyle tahrip olduğunu söyledi.



Hizmetin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Başkonsolos Bayazıt, Avusturya resmi makamlarından "olayın faillerinin bir an önce bulunmasını talep ettiklerini" söyledi.



Defalarca talepte bulunuldu



Avusturya güvenlik makamlarından defalarca talepte bulundukları halde polisin Başkonsolosluk önünde sürekli nöbet tutmadığını belirten Başkonsolos Bayazıt, "yerel saatle 19.00'dan sonra güvenlik kulübesinin boş kaldığını ve geceleri belirli aralıklarla polis ekiplerinin sadece devriye gezdiğini" kaydederek, "Saldırı güvenlik zafiyetinden kaynaklandı" dedi.



Geçmişte Bregenz Başkonsolosluğu'na yönelik de benzer saldırı düzenlendiğini anımsatan Başkonsolos Bayazıt, "Bizim için önemli olan olayın faillerinin bir an önce bulunmasıdır. Saldırganların bulunmaması gelecekte de benzer saldırılar için saldırganlara cesaret verir" diye konuştu.



Bayazıt, Başkonsolosluğa yönelik saldırının ardından Salzburg'da yaşayan Türk işadamları ile Türk vatandaşlarının da tedirgin olduğunu anlattı.