-SALYANGOZDAN 3 MİLYON DOLAR GELİR ZONGULDAK (A.A) - 13.04.2011 - Türkiye'de koklaşabilir özelliği bulunan taş kömürünün üretildiği tek bölge Zonguldak'tan, kara salyangozun dolması, eti ve kabuğundan yıllık yaklaşık 2 milyon 500 bin-3 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiriliyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin olmasının yanı sıra çiğ yenen besinler ile özellikle alkolün sindirilmesinde yararlı olduğu belirtilen salyangozlar Türkiye'den Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'nın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Nemli bölgeleri seven ve yağış yaşanan bahar aylarında beslenmek için toprak yüzeyine çıktığı bildirilen kara salyangozları, Zonguldak ve çevre illerde Nisan-Mayıs aylarından itibaren toplanarak fabrikada işlenmesinin ardından ihraç ediliyor. Ayanoğlu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Ayanoğlu, yaptığı açıklamada, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki Ayanoğlu Salyangoz Fabrikasının 1997'de 20 bin metre kare alan üzerine 3 milyon lira yatırımla kurulduğunu söyledi. Fabrikalarında istihdam edilen 100 civarındaki kadının nakış işler gibi kabuğundan salyangozu çıkarttıklarını, erkeklerin müracaat etmediği işte kadınlara su ürünleri ve gıda mühendislerinin işi öğrettiğini anlatan Ayanoğlu, şöyle konuştu: ''Fransa'ya dondurulmuş salyangoz eti, kabuğu ve dolması ihraç ediyoruz. Türkiye'de mevsimler normal giderse 5-6 bin ton civarında salyangoz çıkar ve bunlar ihraç edilir. Salyangozları soğuk hava deposunda şoklayarak saklıyoruz. Hedefimiz her geçen gün istihdam sayısı ve üretimi arttırmak. Salyangoz toplamada bazı zamanlar belirli bölgelerdeki mülki amirlerin yasaklarıyla karşılaşıyoruz. Karadeniz Bölgesi yağmurlu ve rutubetli olduğundan ham madde sıkıntısı yaşamıyoruz. Haziran ve temmuzda yumurtalık dönemi olduğundan salyangozların bakanlıkça toplanması yasak. Salyangoz proteindir, kalori yoktur, salyası ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Güzellik kremi de yapılıyor'' Ayanoğlu, yıllık 1500 ton canlı salyangozu işlediklerini dikkati çekerek'' Yaklaşık 2 milyon 500 bin-3 milyon dolar arasında yıllık ihracatımız var. Karadeniz Bölgesi'nde bu işi yürüten sadece biziz. Ülke genelinde de Adana, Bandırma, Yalova ve Amasya'da tesisler mevcut'' diye konuştu. -BALIK İŞLEME TESİSİ- Ayanoğlu, salyangoz fabrikasının yanına 660 bin lira yatırımla balık işleme tesisi kurma projesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Balığın kılçığını alıp platosunu hazırlayıp paketlemesini yaparak Avrupa'ya ihraç etmek gibi projemiz var. Bu da 1-2 ayda netleşecek. Balık, Karadeniz'de bol çıktığı zaman stoklamayı yapacağız. Bunun için 20 kişilik istihdam düşünüyoruz. Zonguldak'taki Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına müracaat ettim. Benim alt yapım mevcut, 2 bin tonluk soğuk hava ve şoklama ünitelerim var. Bu bölgede böyle tesis yok. Bizim hamsimiz zaman zaman yem olarak kullanılıyor, değerlendirerek katma değer kazandırmak istiyoruz. Fabrikada çalışan kadınlar da salyangozu zorlanmadan kabuğundan çıkardıklarını, aile bütçelerine katkı sağladıklarını kaydettiler.