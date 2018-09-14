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Ekonomi

Salvini: Draghi yalnızca eleştirmek yerine İtalya'ya yardımcı olmalı

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'yi, yalnızca eleştiride bulunmayıp, İtalya'nın çıkarlarını gözetmeye çağırdı

14 Eylül 2018 11:58

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi\'yi, yalnızca eleştiride bulunmayıp, İtalya\'nın çıkarlarını gözetmeye çağırdı.
ECB Başkanı Draghi, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerden gelen sorular üzerine, İtalya\'da bazı siyasetçilerin önerilerin ülkenin 2019 bütçesinin AB normlarını yakalamasını engelleyebileceği uyarısı yapmıştı.
Salvini yaptığı açıklamada, \"Avrupa\'daki İtalyanlar, İtaya\'nın çıkarlarını gözetmeliler. Sadece eleştirmemeli aynı zamanda yardımcı olmalı, tavsiyelerde bulunmalılar\" dedi.

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