Şalvarspor yoğun ilgi görüyor





Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçi kadınların oluşturduğu kadın futbol takımının şalvarla yaptığı maçlar yoğun ilgi görüyor.



İlçeye bağlı Kabasakallı Mahallesinde yaşları 50 ila 60 arasında değişen 14 çiftçi kadından oluşan ve kendilerine “Şalvarspor” adı veren futbol takımı, haftada bir gün halı sahada kendi aralarında maç yapıyor.



Kadınların şalvarla yaptığı maçlar çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlenirken, yapılan son maçta kadınlardan oluşan iki takım “mavi” ve “turuncu” adlarıyla mücadele etti.



Takımların birbirlerine karşı üstünlük sağlayamaması nedeniyle 3-3 berabere biten maçtan sonra açıklama yapan mavi takımın kaptanı Zeynep Bulut, “erkeklerin kadınlar futbol oynayamaz iddiasını doğru bulmadıklarını, kadınların da bu oyunu başarıyla oynayabileceğini kanıtlamak amacıyla bu takımı kurduklarını” söyledi.



Turuncu takımın kaptanı Fatma Kara ise sahada önemli olanın yenmek değil, sevgi, dostluk ve kardeşliğin sağlanması olduğunu kaydetti.



Yaptıkları maçlarla tarlada çalışmanın yorgunluğunu ve stresini de üzerlerinden attıklarını belirten Kara, gençlere tavsiyelerde bulunarak, kahvehanelerde sigara dumanının altında zaman geçirmeleri yerine spor yapmalarını önerdi.

