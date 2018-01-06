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Spor

'Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da 54 kulüpten 191 sporcunun katılımıyla düzenlenen '2018 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası' sona erdi

06 Ocak 2018 18:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

SAMSUN\'da 54 kulüpten 191 sporcunun katılımıyla düzenlenen \'2018 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası\' sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri\'nde düzenlenen şampiyona klasik ve makaralı yay olmak üzere gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, federasyon temsilcilerinin izlediği şampiyonada 191 sporcu mücadele etti. Şampiyonada 8 kategoride altın madalya kazanan sporcular ise şöyle;
Klasik yay büyük erkeklerde Samsun Gençlik Spor Kulübü\'nden Burak Bereket, klasik yay büyük kadınlarda Şenok Okçuluk Spor Kulübü\'nden Elif Deniz Haberal, makaralı yay büyük erkeklerde Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü\'nden Arman Javanshir, makaralı yay büyük kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü\'nden Gizem Elmaağaçlı, klasik yay genç erkeklerde İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü\'nde Mete Gazoz, klasik yay genç kızlarda Isparta Bölge Spor\'dan Gökçe Demirel, makaralı yay genç erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü\'nden Mahsum Çiçek ve makaralı yay genç kızlarda ise Kırşehir\'den Betül Demirtaş altın madalya kazandı.

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