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Spor

Salon hokeyinde eleme heyecanı başladı

Ercan ATA - ANKARA / DHA U16 Kızlar-Erkekler Salon Hokeyi Bölgesel Eleme Grup maçları Kahramanmaraş ve Zonguldak'ta başladı

23 Şubat 2018 17:07

Ercan ATA - ANKARA / DHA

U16 Kızlar-Erkekler Salon Hokeyi Bölgesel Eleme Grup maçları Kahramanmaraş ve Zonguldak\'ta başladı.
24 kız, 28 erkek takımın katıldığı ve bu yıl ilk kez Türkiye\'nin 3 farklı ilinde eleme usulü ile oynanacak U16 Kızlar-Erkekler Salon Hokeyi Bölgesel Eleme Grup maçları sonunda 12 kız ve 12 erkek takımı Türkiye Finalleri\'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
25 Şubat\'a kadar Kahramanmaraş ve Zonguldak, 1-4 Mart tarihlerinde ise Amasya\'da oynanacak U16 Kızlar-Erkekler Salon Hokeyi Bölgesel Eleme Grup maçlarında 624 sporcu faaliyet gösterecek.

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