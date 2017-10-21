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Spor

Salomon Kapadokya Ultra Trail'de ilk genel klasman sonuçları belli oldu

Ahmet Arslan 30K koşusunda birinci oldu

21 Ekim 2017 18:48

Kapadokya'da 21 Ekim Cumartesi günü başlayan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de 30K ve 60K kategorilerinin ilk genel klasman sonuçları belli oldu. 60K kategorisinde Moritz Auf Der Heide birinci olurken 30K kategorisinde ise Ahmet Arslan ipi göğüsledi. Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 110K kategorisinin bitişiyle birlikte sona erecek.

61 kilometrelik parkuru 05.14.00'lık derecesiyle Moritz Auf Der Heide birinci bitirirken başarılı atleti 05.36.42'lik dereceyle Mohamed El-Moratiby ve 05.47.30'luk dereceyle Mirko Cocco takip etti.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in 30K kategorisinde ise 03.15.22'lik derecesiyle daha önce Avrupa ve dünya şampiyonluğu da kazanan "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan oldu.

Arslan'ın ardından 03.20.10'lik dereceyle Alexandr Konstantinov ikinci olurken Kamil İnak da 03.23.15'lik dereceyle üçüncü sırada ipi göğüsledi.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail 22 Ekim Pazar günü sona erecek

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