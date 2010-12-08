-ŞALOM: TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLENEMEZ TEL AVİV (A.A) - 08.12.2010 - İsrail Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Silvan Şalom, Gazze'ye yardım götüren filoya yapılan baskının ardından İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin "düşünülemez" olduğunu söyledi. Şalom, "Türkiye'den özür dilenmesinin düşünülemez olduğunu" ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da, bu yönde görüş belirtmişti. İsrail radyosuna açıklamada bulunan Şalom, böyle bir hareketin diğer ülkeleri de cesaretlendireceğini ve onları Ankara gibi hareket etmeye yönelteceğini ifade etti. İsrail Başbakan Yardımcısı Şalom, Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye, "İsrail'i tahrik etme niyetiyle geldiğini" iddia edip, "bir özür gerekiyorsa, bunun Ankara'dan gelmesi gerektiğini" ileri sürdü. Şalom, Mavi Marmara kurbanlarına tazminat ödenmesiyle ilgili olarak da, bunun iki taraflı düşünülmesi gerektiğini, filo olayında İsrailliler'in de zarar gördüğünü savundu. Silvan Şalom, Türkiye ile ilişkilerin önemli ve karşılıklı diyalogun da daima olumlu bir şey olduğunun altını çizdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ron Bremer, İsrail radyosuna "Türkiye ile İsrail'in, her iki tarafın kabul edebileceği bir uzlaşma formülü aradıklarını" ifade etti.