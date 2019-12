-SALMAN RÜŞDİ'DEN YENİ ÇOCUK KİTABI LONDRA (A.A) - 09.10.2010 - Ünlü yazar Salman Rüşdi, oğluna doğum günü hediyesi olarak, ergenlik çağındaki çocuklar için kitap yazdı. "Luka and the Fire of Life" (Luka ve Hayatın Ateşi) adındaki kitabı 13 yaşındaki oğlu Milan'a armağan eden Hint asıllı ünlü yazar, yeni kitabında bilgisayar oyunlarındaki unsurlardan esinlendiğini söyledi. Kitapta, babasının hayatını kurtarmaya çalışan bir çocuğun maceraları anlatılıyor. Rüşdi, AP'ye verdiği röportajda, "Kitap hayatın değeri hakkında ve video oyunlarında bin tane hayata sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla ben bu tezatı gösterdim" dedi. Rüşdi, daha önce de büyük oğlu Zafer için "Harun ile Öyküler Denizi" adlı Türkçeye de çevrilen bir çocuk kitabı yazmıştı. Her iki çocuk kitabını yazarken zevk aldığını belirten Rüşdi, bununla birlikte kendisini bir çocuk yazarı gibi görmediğini söyledi. Şu anda, İran'ın ölüm fetvası altında geçirdiği yılları da anlattığı anı kitabı üzerinde çalıştığını belirten Rüşdi, muhtemelen Hint politikası hakkında yazmaya geri döneceğini, ancak halihazırda somut bir planı olmadığını kaydetti. "Geceyarısı Çocukları" adlı kitabıyla Booker Ödülü sahibi olan Rüşdi hakkında, "Şeytan Ayetleri" adlı romanı yüzünden 1989'da İran'ın müteveffa dini lideri Ayetullah Humeyni fetva çıkarmıştı.